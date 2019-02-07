Долгобродский тракт достроят к саммиту ШОС
7 февраля 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Проект строительства Долгобродского тракта, который обеспечит челябинскую агломерацию чистой питьевой водой, будет реализован к 2020 году – моменту проведения в южноуральской столице саммитов ШОС и БРИКС.
Завершить масштабный проект Челябинской области поможет Русская медная компания. Соответствующее соглашение подписано с правительством региона, сообщает агентство Полит74. РМК вложит в строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс 1 миллиард рублей. Благодаря этому в Миасс ежегодно будет поступать 130 миллионов кубометров воды, которая заполнит Шершневское водохранилище.
Напомним, это единственный питьевой источник для агломерации с населением в 1,5 миллиона человек. Маловодные реки и озера региона не могут удовлетворить потребность южноуральцев в воде. Проект планировали реализовать на средства из федерального бюджета, но из-за недостатка финансирования к концу прошлого года он был реализован только на 10 процентов. Предлагалось перенести его завершение на 2021 год. Но в связи с жизненной важностью поставленной задачи руководство РМК предложило профинансировать работу.
Как подчеркивает губернатор Борис Дубровский, после изменения русла реки Сак-Элга и ввода в эксплуатацию Долробродского канала, улучшится качество питьевой воды в Челябинске. Председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин отмечает, что благоприятная окружающая среда и обеспечение современного качества жизни населения территорий присутствия являются приоритетами компании.