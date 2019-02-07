За отказ в приеме на работу предпенсионера работодателя могут оштрафовать

30 января в Гострудинспекции по Кировской области обсудили вопросы правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований трудового законодательства в 4 квартале 2018 года.

В публичном обсуждении приняли участие президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников, представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области, ПАО «Кировский завод «МАЯК», АО «ЛЕПСЕ», АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», АО «Омутнинский металлургический завод», средств массовой информации. В частности речь шла о специальной оценке условий труда. Этот вопрос вызвал больше всего обсуждений в зале. По словам руководителя ведомства Александра Бердинских, в условиях современного производства актуальной задачей является обеспечение безопасных условий труда. Достичь этого невозможно без сопоставления информации об условиях труда на конкретных рабочих местах и состоянии здоровья и трудоспособности персонала. До 31 декабря 2018 года всем работодателям нужно было успеть провести специальную оценку условий труда (СОУТ). Однако, по предварительным данным, не все успели это сделать.

- За 4 квартал 2018 года было рассмотрено 18 административных дел за нарушение порядка СОУТ, как по материалам прокурорских проверок, так и по результатам контрольно-надзорных мероприятий, - сказал Бердинских. - За не проведение СОУТ на организации наложены штрафы на 565,5 тыс. руб. Представителей организаций Кировской области также волновал вопрос диспансеризации сотрудников. В частности, нужны ли какие-то документы, подтверждающие, что сотрудник действительно прошёл обследование в предоставленный выходной. Александр Бердинских объяснил, что руководителям крупных организаций необходимо составить локальный правовой акт, где бы обозначались все условия предоставления выходного дня. Федеральный закон не устанавливает обязанности работника подтверждать, что предоставленный ему день был использован именно для целей диспансеризации. Также руководитель Гострудинспекции сообщил, что всего в 4 квартале 2018 года было выявлено 411 нарушений требований трудового законодательства. В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 164 предписаний. Исполнено в полном объеме 203. 473 работникам в результате выданных предписаний были восстановлены их нарушенные права.

В четвертом квартале 2018 года уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены денежные штрафы на общую сумму 16005,6 тыс. рублей. В частности, по оплате труда – 4895,5 тыс. руб., за нарушения требований охраны труд а – 3134,2 тыс. руб. Ещё один вопрос был посвящён соблюдению трудовых прав работников предпенсионного возраста. Бердинских напомнил, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для примера, за

несоблюдение порядка оформления приема на работу предпенсионеров организация может быть оштрафована на сумму от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Такую же сумму предприятие заплатит за непредставление отпуска и нарушение режима рабочего времени.

В завершении встречи Александр Бердинских отметил, во многих ситуациях нужно разбираться конкретно и напомнил о том, что трудинспекция всегда готова проконсультировать как работников, так и работодателей.