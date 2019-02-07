Челиндбанк укрепил позиции в сотне крупнейших российских банков

По данным «Интерфакс-ЦЭА», Челиндбанк входит в ТОП-100 банков РФ по размеру активов и собственного капитала «Интерфакс-ЦЭА» (Центр экономического анализа) опубликовал рэнкингроссийских банковпо итогам 2018 года.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»занимает 77 место по размеру собственного капитала и98 место по активам. Согласно рэнкингу, активы Челиндбанказа 2018 год выросли на 4,7%, достигнув 49,9 млрд. рублей на 31.12.2018 г.Собственный капитал банка составил 8,8 млрд. рублей, показав прирост на 4,4%.

Всего в рэнкинге«Интерфакс-ЦЭА» участвует437 банков, в том числе 23из Уральского Федерального округа.