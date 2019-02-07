Шламоотвалы под Старокамышинском изолируют

Шламоотвалы на месте старой шахты «Комсомольская» под Копейском изолируют, чтобы предотвратить эндогенные пожары. Полностью решить проблему возгораний можно будет только с помощью федеральной программы по ликвидации накопленного экологического вреда.

Как сообщает агентство Полит74, проблема находится под контролем депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко, к которому обратились жители поселка Старокамышинск. Они жалуются на постоянные пожары, запах гари, опасные провалы в земле из-за выгорания грунта.

Власти Копейска принимают первоочередные меры для ликвидации пожаров. В частности, осуществляется расчистка снега и отсыпка подъездных путей к берегу озера Курочкино. Поверхность шламоотвалов бывшей шахты будет изолирована инертными материалами. Среди жителей поселка ведется разъяснительная работа, чтобы они не приходили к месту подземных пожаров.