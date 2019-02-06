Губернатор Кубани охотится на подчинённых?

В Краснодарском крае последовал целый ряд скандальных отставок. Причём по их характеру можно предположить, что в регионе наступил серьёзный кризис власти, а управление регионом находится под угрозой. В одних случаях людей с должностей убирали за реальные проступки, в том числе связанные с наущением закона. Однако были и отставки, которые очень похожи на то, что Вениамин Кондратьев убирает неугодных ему людей.

Так буквально на днях стало известно, что четверо депутатов Брюховецкого райсовета на Кубани в совокупности не задекларировали более 50 миллионов рублей, 11 банковских счетов, четыре объекта недвижимости и два транспортных средства. За что муниципальные депутаты уже были сняты со своих должностей. Также на прошлой неделе в отставку отправлен министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин. Что интересно – причины не называются, а каких-либо официальных нареканий к работе чиновника у руководства края не было. А в ноябре прошлого года В. Кондратьев рекомендовал уйти в отставку главе Апшеронского района Роману Герману. Таким образом, глава региона возложил вину на муниципальные власти за медлительность аварийно-восстановительных работ в жилых домах после подтопления, которое произошло 24 октября. Местным жителям приходилось подолгу ждать прихода оценочных комиссий, а это в свою очередь затягивало компенсационные выплаты. Вдобавок далеко не все жители вообще получили уведомления об ухудшении погодных условий.

И если в последнем случае есть хотя бы основания считать, почему Вениамин Кондратьев «порекомендовал» уйти в отставку Роману Герману, то недавняя ситуация в Усть-Лабинском районе вызывает вопросы. Важно отметить, что сам Усть-Лабинский район один из самых благополучных в Краснодарском крае. К слову, этот район один из лидеров рейтинга регионального Министерства экономики.

В настоящий момент возглавляет этот район Николай Артющенко, который был избран полтора года назад. Но даже несмотря на небольшой срок на этом посту он уже получил порцию критики от губернатора края. После того как он оказался под таким авторитетным прессингом первое действие было написать заявление об отставке. Но через некоторое время решение изменил и прошение отозвал. Кроме того в своём заявлении он ясно дал понять, что критика была несоразмерна и несправедлива.

Видимо то, что глава края решил пойти на попятную кому-то очень сильно не понравилось, потому что в скором времени последовали угрозы, мол, не уйдёшь – будут проверки и аресты. Совпадение ли, но уже через 2 дня после угроз Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против Артющенко по статье ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Так, по версии следствия, Николай Артющенко предоставил детям-сиротам непригодные для проживания квартиры, в которых раньше содержались заключенные. При этом глава администрации Усть-Лабинского района подписал акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Что любопытно, в ответ на это администрация Усть-Лабинского района дала развернутые разъяснения и указала на правомерность действий чиновника по делам о приобретении этих квартир:

«Действия главы района Артющенко Н.Н. по заключению муниципальных контрактов и приему жилых помещений от продавца являются правомерными, поскольку основывались на решениях, принятых предыдущей администрацией, на гарантии от продавца о пригодности жилья и дома, в которых приобретались квартиры, и что дома не относятся к ветхому или аварийному жилью».

То есть конкурс, его условия и комиссия, которая принимала решение, были составлены ещё предыдущим главой Усть-Лабинского района, в которую Артющенко не входил и соответственно вообще не мог влиять на её действия. Поэтому в условиях, когда ни у одной из сторон (комиссии и дети-сироты) возражений по поводу жилья не было, Артющенко просто не мог не подписать контракты о приобретении и передаче этих квартир. Как раз это бы и стало нарушением закона.

Поэтому скорость развития событий в Усть-Лабинске может свидетельствовать только об одном –на Кубани управленческий и кадровый кризис. Более того, это может натолкнуть на мысль, что губернатор Краснодарского края готовит площадку для будущих выборов, и некоторые руководители его не устраивают. Если с тем же главой Апшеронского края всё понятно – он просто плохо организовал работу в период наводнения, то произошедшее в Усть-Лабинске выглядит на больше похоже на историю «Был бы человек, а статья найдётся». В конце концов, предпосылок для увольнения просто не было. Район планировал подписать соглашение о создании селекционно-генетического центра, начать строительство завода по выпуску полипропиленовой упаковки. Запустил программу развития территории. Вероятно, причина не в экономике.