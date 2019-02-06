Директор «Артека» Алексей Каспржак ​освобожден от должности

Председатель правительства Дмитрий Медведев в среду, 6 февраля, провел несколько кадровых перестановок. Директор международного детского центра (МДЦ) «Артек» Алексей Каспржак ​освобожден от должности по собственной просьбе.

Медведев уволил главу "Автодора" Кельбаха

Премьер подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС. Временным исполняющим обязанности директора «Артека» назначен заместитель директора по строительству Константин Федоренко.

Медведев ранее освободил от занимаемой должности главу «Автодора» Сергея Кельбаха.