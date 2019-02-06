Большая совместная работа

Глава края Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в юбилейном заседании Общественной Палаты Кубани.

Руководители региона вместе с главным федеральным инспектором по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента в ЮФО Алексеем Ермаковым, председателем комиссии Общественной Палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифом Дискиным, вице-губернаторами, депутатами ЗСК, омбудсменами, делегациями из муниципалитетов, представителями министерств и ведомств, а также некоммерческих организаций подвели итоги деятельности консультативно-совещательного органа в 2018 году и обозначили перспективы совместной работы на ближайшее будущее.

За время работы краевой ОП, созданной в конце 2013 года, ее активисты оказывали всестороннюю поддержку и помощь в решении ряда важнейших для Кубани вопросов. С недавнего времени федеральный законодатель определил консультативно-совещательному органу функцию общественного наблюдения и закрепил за ним право назначать в избирательные комиссии своих наблюдателей.

Говоря о важности проводимой Общественной палатой работы, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил присутствующих за участие в разработке «Стратегии 2030», отметив, что активисты не просто обращают внимание властей на те или иные проблемы, но и помогают искать пути их решения. По словам главы края, это тот уровень взаимоотношений, который должен привести к ожидаемому результату. Губернатор сделал также акцент на взаимной ответственности власти и общественных организаций перед населением, которое предъявляет к ним одинаковые требования.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, приветствуя участников встречи, подробно остановился на вкладе общественников в процесс законотворчества.

- Экспертиза нормативно-правовых актов Краснодарского края - один из важнейших аспектов нашего с вами сотрудничества. Право проводить данную процедуру в рамках «нулевого чтения» дано Общественной палате законом. Совместную работу в этом направлении мы продолжим и в дальнейшем. Отмечу, что повышать качество законотворческой деятельности призваны и созданные при комитетах ЗСК общественные экспертно-консультативные советы, в которые входят представители Общественной палаты. Их мнение всегда учитывалось и будет учитываться при разработке многих законов, - констатировал глава Законодательного Собрания, обращаясь к присутствующим в зале.

Поздравляя собравшихся с недавним юбилеем Общественной палаты, которой исполнилось пять лет, спикер ЗСК подчеркнул, что это не просто дата для подведения итогов, а новая отправная точка для дальнейшего повышения качества работы.

По словам председателя Общественной палаты Краснодарского края Любови Поповой, за время работы возглавляемого ею консультативно-

совещательного органа рассмотрено более полутора тысяч обращений граждан, проведена экспертиза порядка 600 проектов нормативных правовых актов. В настоящее время в муниципалитетах края созданы 15 общественных палат и 24 общественных совета.

Мнением о состоянии гражданского общества и путях его дальнейшего развития с участниками встречи поделился Иосиф Дискин.

В рамках мероприятия членам региональной ОП были вручены почетные грамоты и благодарности администрации Краснодарского края и Законодательного Собрания.