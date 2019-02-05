Владимир Бурматов помог челябинцам решить проблему с капремонтом

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог жильцам челябинского дома добиться продолжения капитального ремонта.

Как сообщает агентство Полит74, коммунальная катастрофа разразилась в доме №1 по улице Челябинского рабочего, где находится сорок квартир. В каждой из них произошли повреждения пола, стен, кафеля, сантехники, и другие несчастья. Где-то на полу вместо пола лежит грязная земля, в другом помещении из унитаза льются фекалии. «Мы так живем уже с октября месяца прошлого года, воздух пропитан запахом канализации, двери от сырости разбухли и не закрываются», - рассказывают жильцы.

Челябинцы рассказали, что в их доме проводятся работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации. Однако подрядчик бросил работу под предлогом отсутствия материалов, оставив людей жить в первобытных условиях на несколько месяцев посреди зимы. Не добившись никакого результата для продолжения работ, люди обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову.

Побывав на месте катастрофы, народный избранник добился ответа от подрядчика, что работы должны быть завершены в течение двух недель. Парламентарий отправит в этот дом комиссию, которая будет принимать работы вместе с жильцами.

- В пещерах гораздо уютнее, чем в квартирах, в которых мы сегодня побывали. Я впервые видел, когда в квартире вместо пола лежит земля вперемешку с фекалиями из канализации, - возмущается Владимир Бурматов.