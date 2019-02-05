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Владимир Бурматов помог челябинцам решить проблему с капремонтом

5 февраля 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Владимир Бурматов помог челябинцам решить проблему с капремонтом

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог жильцам челябинского дома добиться продолжения капитального ремонта.  

Как сообщает агентство Полит74, коммунальная катастрофа разразилась в доме №1 по улице Челябинского рабочего, где находится сорок квартир. В каждой из них произошли повреждения пола, стен, кафеля, сантехники, и другие несчастья. Где-то на полу вместо пола лежит грязная земля, в другом помещении из унитаза льются фекалии. «Мы так живем уже с октября месяца прошлого года, воздух пропитан запахом канализации, двери от сырости разбухли и не закрываются», - рассказывают жильцы.  

Челябинцы рассказали, что в их доме проводятся работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации. Однако подрядчик бросил работу под предлогом отсутствия материалов, оставив людей жить в первобытных условиях на несколько месяцев посреди зимы. Не добившись никакого результата для продолжения работ, люди обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову 

Побывав на месте катастрофы, народный избранник добился ответа от подрядчика, что работы должны быть завершены в течение двух недель. Парламентарий отправит в этот дом комиссию, которая будет принимать работы вместе с жильцами.  

В пещерах гораздо уютнее, чем в квартирах, в которых мы сегодня побывали. Я впервые видел, когда в квартире вместо пола лежит земля вперемешку с фекалиями из канализации, - возмущается Владимир Бурматов 

Он отметил, что нередко капремонт вместо радости доставляет людям только неудобства. Работы часто приходится переделывать. В большинстве случаев после вмешательства депутата ситуацию удается исправить. В прошлом году к депутату поступило больше 700 жалоб, по всем были приняты меры.  

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