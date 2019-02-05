В Госдуме задумались над декретным отпуском для российских мужчин

Депутаты Госдумы задумались над декретным отпуском для российских мужчин. Согласно некоторой информации осведомленных источников, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком может быть увеличен.

Сейчас закон позволяет мужчине при рождении малыша в семье взять пятидневный отпуск с потерей заработной платы, передает ФБА "Экономика сегодня".

Депутат Госдумы РФ Василий Власов считает, что для изменения ситуации следует предоставлять отцам десятидневный отпуск с сохранением зарплаты. Письмо, в котором содержится данная инициатива, уже направлено министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.