Москва переходит на лучшие современные технологии лечения рака

В российской столице в скором будущем начнется переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, данные рекомендации позволят наиболее эффективно бороться с раком и создать систему помощи онкологическим больным на уровне крупнейших государств Европы.

В понедельник градоначальник принял участие в круглом столе по вопросам развития онкологической службы столицы, который состоялся в городской онкологической больнице №62. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака.

По словам Собянина, федеральное законодательство предусматривает трехлетний период перехода на использование рекомендаций. Власти Москвы намерены осуществить данные изменения уже в текущем году, начиная со второго квартала. Планируется в течение нескольких месяцев обеспечить стопроцентную доступность таргетной и иммунной терапией. Высокое качество терапии обеспечит лаборатория, созданная в 62-й больнице.

Как отметили в пресс-службе мэрии Москвы, столица станет первым регионом в стране, где обозначенный Сергеем Собяниным переход произойдет в полном объеме на годы раньше установленного срока при лечении шести локализаций рака: рак молочной железы, предстательной железы, меланома, рак почки, прямой кишки и рак легкого. Эффективная таргетная и иммунная терапия, которую пациенты будут получать бесплатно, позволяет добиться контроля над опухолью и дает шанс на излечение ряда заболеваний, которые ранее считались смертельными.

По состоянию на 1 января 2019-го под наблюдением онкологов находились 305 тысяч москвичей. С 2011 года в городе фиксируется снижение стандартизованного коэффициента смертности от новообразований почти на 10% (с 167 до 151,7 в 2018-м на 100 тысяч населения). Кроме того, возросла пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями почти на 30% - с 51% до 65,4%. На 11% увеличилась доля пациентов с выявленными заболеваниями на первой и второй стадиях - с 53,9% до 60%.