Три выходных, которые спасут мир

Психологи и экономисты после проведённых экспериментов предлагают сократить рабочую неделю до четырёх дней и продолжительность рабочего дня до 32 часов в неделю. Это не приведёт к снижению эффективности, но зато позволит за ту же зарплату работнику иметь уже 3 выходных дня.



Компания Perpetual Guardian из Новой Зеландии в 2018 году два месяца проводила тестирование такого режима работы и заметила позитивные результаты. Работники стали более собранными, целеустремлёнными, отдохнувшими и эффективными. Лишний выходной позволил им больше времени проводить с семьёй, заниматься спортом, хобби. В ответ на послабление работодателя они работают на результат, а не процесс.



Похожий эксперимент проводили в 2016 году в шведском Гётерборге. Только сокращалась не рабочая неделя, а продолжительность рабочего дня с 8 до 6 часов. Эффект тоже превзошёл ожидания. Работники довольны, производственный процесс стал более эффективным. Однако основатель Perpetual Guardian Эндрю Барнс сразу предупреждает, что с сотрудниками нужно оговаривать не количество проведённых в офисе часов, а объёмы выполненных работ. В конечном счёте, платить то сотрудникам нужно не за то, что они просто отсидели положенное время.



Четырёхдневная рабочая неделя идеально подходит для женщин, которые смогут больше времени проводить с детьми и заниматься домашним хозяйством. Мужья уже не смогут сослаться на занятость и возьмут часть семейных дел на себя. Пользу получит и экология - меньше будет нагрузка на транспорт, дорожные сети, сократится потребление электричества, воды, плюшек и кофе. Работники меньше будут болеть.



Оказывается, ещё в 1930 году британский экономист Джон Мейнард Кейнс говорил, что через 100 лет жизнь будет наполнена досугом, а нет работой. Работа будет приносить удовольствие, а не являться исключительно источником дохода. Видимо, время пришло.



