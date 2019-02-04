В Госдуме предложили супермаркетам бесплатно раздавать продукты

Сергей Вострецов предложил главам торговых сетей бесплатно раздавать людям товары незадолго до истечения срока годности. Он считает, что подобная мировая практика окажется полезной и в нашей стране.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов считает, что подобные акции со стороны торговых сетей положительно скажутся на их имидже, а также будут приносить финансовую выгоду – магазинам не придётся тратить деньги на утилизацию испорченных товаров. Также депутат предложил в качестве бонуса предоставлять льготы магазинам, готовым пойти на такой шаг, сообщает РИА Новости.

«Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки», - сказал он.

Что касается исправления даты срока годности, тут Вострецов настроен очень серьёзно. Он заявил, что необходимо ужесточить ответственность за подобные проступки, поскольку неправильная маркировка может нанести сильный вред здоровью покупателя.