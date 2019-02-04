Как нацпроекты работают

В кубанском парламенте состоялось заседание комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором рассматривались задачи по реализации в регионе национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». Мероприятие провел председатель комитета Николай Петропавловский.

В работе заседания приняли участие секретарь профильного комитета ЗСК Ирина Конограева, представители министерства труда и социального развития, министерства здравоохранения, члены экспертно-консультативного совета при комитете, молодые депутаты.

Обращаясь к собравшимся, Николай Петропавловский напомнил, что нацпроекты в стране были разработаны для более эффективной реализации задач, поставленных в майском Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Заместитель министра труда и социального развития Алексей Голик и заместитель министра здравоохранения края Валентина Игнатенко подробно рассказали, каких целевых показателей по конкретным направлениям поэтапно должен достичь регион, какими ресурсами и законодательными механизмами край обладает, чтобы претворить в жизнь мероприятия, обозначенные в нацпроектах.

По словам Алексея Голика, одна из целей нацпроекта «Демография» – рост рождаемости населения в регионе. Для активизации этого процесса и повышения уровня жизни семей с детьми в крае приняты и уже не первый год действуют стимулирующие выплаты семьям при рождении детей.

В конце прошлого года депутатами кубанского парламента также был принят закон, который установил право на предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, до достижения ребенком трех лет. Прогнозируется, что к концу 2024 года не менее 126 тысяч семей получат денежную выплату. На текущий год предусмотрено назначение выплаты порядка 21 000 семей.

- Если у вас в ходе выполнения программных мероприятий нацпроектов, будут возникать пожелания, предложения, которые в нашей компетенции, оперативно обращайтесь и будем их решать. Ведь за всеми цифрами и целевыми показателями стоят реальные люди, их здоровье и качество жизни, – подытожил обсуждение Николай Петропавловский.

В заключение участники совещания рассмотрели вопрос подготовки Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании края, на которых планируется рассмотрение вопросов социально-экономического развития территорий с учетом реализации положений майского Указа Президента.