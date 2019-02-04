Стоят на страже закона

В Краснодаре состоялось заседание коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Краснодарскому краю. В его работе принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

На мероприятие также были приглашены руководители правоохранительных и силовых структур, представители администрации края, Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Мышак.

Открыл работу коллегии начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов. Он рассказал об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы края в 2018 году и приоритетных задачах на 2019 год.

В своем выступлении Андрей Горбань от имени председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко и всех депутатов Законодательного Собрания края поблагодарил сотрудников управления за самоотверженный труд и профессиональное исполнение своих обязанностей.

- Сегодня УФСИН России по Краснодарскому краю – динамично развивающаяся, социально ориентированная и значимая структура, стоящая на страже буквы закона. На недавнем Координационном Совете мы заслушали информацию Виктора Владимировича Пестова о мерах, направленных на обеспечение государственных гарантий трудовых прав, повышение трудовой занятости и экономической эффективности труда осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории края, и наметили пути развития в этом вопросе, – подчеркнул в выступлении Андрей Горбань.

Также председатель профильного комитета ЗСК отметил, что за годы существования системы УФСИН Кубани в ней подобрались высокопрофессиональные и компетентные специалисты. Они обладают уникальными знаниями и опытом, которые помогают им эффективно выполнять поставленные задачи в любых, даже самых непростых условиях.