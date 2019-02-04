Завод, обрабатывающий единственное в стране месторождение бора, погряз в долгах

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат задолжал Дальневосточной энергетической компании сумму, перевалившую за 200 миллионов рублей. За взысканием задолженности ДЭК обратилась в суд.

В результате счета комбината в трёх банках арестовали, и теперь все поступающие туда средства будут автоматически направляться в ДЭК. На сегодняшний день долг Дальнегорского ГОКа перед энергетиками превысил сумму в 280 миллионов рублей. Сообщается, что последний раз завод оплачивал счета аж в ноябре прошлого года.

Дальнегорский ГОК разрабатывает единственное в стране боросиликатное месторождение, где находится около 3% мировых запасов этого сырья, передаёт РИА Новости. Завод также представляет собой градообразующее предприятие.