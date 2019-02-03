Привет из 90-х: в Москву вернулись полчища тараканов

Судя по сообщениям в соцсетях всех районов Москвы, столицу атаковали полчища тараканов. Кажется, горожанам придется вспоминать народные методы борьбы с «соседями», которых не видели с 1990-х годов.

«С девяностых мы не видели друг друга, а тут – здравствуйте! Вернулись», - пишут в соцсетях обитатели и центра, и спальных районов Москвы, и владельцы жилья в Новой Москве. Действительно, зайти ночью на кухню, включить свет и увидеть, как разбегаются по темным углам тараканы – далеко не самое ностальгическое воспоминание о девяностых годах прошлого века.

«Тараканы никогда не покидали Москву насовсем. Они достаточно быстро адаптируются к ядам. Сейчас в Москве насчитывается пять видов тараканов. Но время от времени к нам с фруктами завозят новых. У всех разная реакция на яды. Самый живучий – это рыжий таракан», - пояснил специалист кафедры энтомологии биофака МГУ Владимир Карцев.

Чтобы избавиться от тараканов, нужно провести в квартире генеральную уборку: убрать источники воды и еды, перекрыть ходы, затем обработать помещение специальными препаратами. Самое главное – оставить тараканов без воды, советует «МК».