В честь 200-летия открытия Антарктиды русскими путешественниками парусник «Крузенштерн» повторит маршрут экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева. Барк отправится в путь во втором полугодии.

В 1819 году из Кронштадта вышла в дальнее плавание южная полярная экспедиция на двух военных шлюпах. 28 января 1820 года Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. В 1821 году шлюпы «Восток» и «Мирный» вернулись в Кронштадт, пройдя за 751 день плавания более 92 тысяч километров. Помимо Антарктиды, южная полярная экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева открыла 29 островов и один коралловый риф.

В честь 200-летия этого события по решению правительства РФ барк «Крузенштерн» повторит маршрут экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, а барк «Седов» и фрегат «Паллада» совершат кругосветные путешествия. «Крузенштерн» отправится в путь из Калининграда, «Седов» - из Кронштадта, а «Паллада» - из Владивостока.

В связи с юбилеем запланирован также ряд памятных мероприятий: открытие памятника первооткрывателям Антарктиды в Санкт-Петербурге, выход тематических книг, фильмов и интернет-проектов, сообщает РИА Новости.