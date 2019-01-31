«РКС-Киров» выплатил 10 000 рублей за «Водный сигнал»

Мобильный сервис «Водный сигнал» работает в компании с июля прошлого года. С помощью него любой житель нашего города может оперативно сообщить диспетчеру компании обо всех неполадках на водопроводных и канализационных сетях. За время работы «Водного сигнала» в диспетчерскую организации поступили десятки обращений. В основном кировчане сообщали об открытых колодцах и утечках воды. Были сообщения, которые относились к сбоям на сетях других ресурсоснабжающих организаций.

Пользоваться сервисом «Водный сигнал» удобно и легко – достаточно иметь под рукой мобильный телефон и доступ в Интернет. Необходимо сделать фотографию открытого колодца или утечки, отправить фото на номер 8-912-330-95-06 через мессенджер Viber. Все принятые заявки сразу рассматриваются и передаются специалистам для оперативного устранения проблемы в кратчайшие сроки.

По этому телефону кировчане могут сообщить о незаконных врезках в сети водопровода и канализации. За каждое подтверждённое сообщение компания заплатит 10 000 рублей.

Так, в 2018 году компания «РКС-Киров» выплатила вознаграждение бдительной жительнице города. Кировчанка зафиксировала на фотокамеру телефона, как водитель ассенизаторской машины сливал жидкие бытовые отходы в колодец городской системы канализации. Служба безопасности организации провела проверку, информация подтвердилась. В отношении водителя был составлен административный протокол, на владельца машины был наложен штраф.



«РКС-Киров» просит жителей города сохранить номер online-сервиса 8-912-330-95-06 в контактах мобильного телефона. Ваш «Водный сигнал» поможет компании быстро отреагировать и ликвидировать коммунальные неполадки в самые короткие сроки.