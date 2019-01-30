Первые туристы могут посетить пещеру «Таврида» уже через 1,5 года

Первые туристы смогут посетить найденную при строительстве трассы «Таврида» пещеру через полтора года, когда будет оборудована поверхность, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил ученый секретарь крымского отделения РГО Геннадий САМОХИН.

По его словам, в Крымском федеральном университете имени Вернадского есть необходимое геофизическое оборудование по мониторингу подземной среды в пещере и поиску ненайденных ходов. На сегодняшний день специалисты обследовали 1300 метров коридоров.

«Мы планируем оборудовать поверхность за 1-1,5 года. И после этого сможем открыть ее для туристов», – цитируют САМОХИНА в пресс-службе КФУ.

В первую очередь, будет создана естественная или принудительная система вентиляции, так как пещера была запечатана много тысячелетий, поэтому сегодня концентрация углекислого газа там в 100 раз превышает норму.

«Также мы проведем мониторинг газового состава, используем методику устойчивости свода, чтобы исключить возможность обвалов», - добавил САМОХИН.

Напомним, в Белогорском районе в районе поселка Зуя при проведении дорожных работ по строительству трассы «Таврида» была вскрыта карстовая полость. Спелеологи выяснили, что найденная пещера – самая протяженная в предгорном Крыму.

В ней обнаружили большое количество костных захоронений древних животных: гигантского носорога, медведей, псовых, лошадей, древних слонов и саблезубой кошки. Это первая такая находка в России и крупнейшая в мире. Предположительно, в пещере жили гигантские гиены. В ближайшие время крымчанам и гостям полуострова не удастся увидеть находку своими глазами. Вход в пещеру закрыт.