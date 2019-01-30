Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Казаки – кто они

30 января 2019, 10:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Казаки – кто они
Александр Худобородов

Челябинец Михаил Лонщаков - один из старейших и известных атаманов Оренбургского казачьего войска, один из авторитетнейших лидеров казачьего движения. Но мало кто знает, что Михаил Николаевич с товарищами написал книгу «Возвращение Ас(аз)–Саков. Дорогой легендарных предков». Книгу размышлений, о том, что накопилось «слишком много совпадений, не позволяющих отмахнуться от размышлений на тему: не являются ли прямыми потомками, построивших Аркаим древних ариев, сохранившие культуру и традиции их военного сословия Ас(аз)-Саков и поныне здравствующие этнические казаки?».

Михаил Лонщаков

Эта книга, что удивительно, увидела свет задолго до своего выхода из печатного станка. Ее главы, размноженные на ксероксе, с интересом читали и многознающие ученые и могущественные чиновники, и успешные предприниматели. Почему так произошло, откуда этот ажиотаж?

Все дело в том, что людей, способных мыслить стратегически, не мог не заинтересовать новый системный подход к истории казачьего народа. Людей, в целом понимающих и разделяющих взгляд на казаков, как на этнос, эти знания неизбежно подводят к необходимости действовать, ориентируясь на поступки, не завязанные на личную выгоду. Эта книга объединяет в сакральный круг единомышленников людей, которые относясь к сегодняшней России, как к общей Родине, всех населяющих ее народов, не верят навязываемой нам «истине», что казаки ведут свое начало от беглых холопов-преступников.
Сегодня в обществе множество мнений о происхождении казаков. Одни считают, что это служивое сословие, другие уверены, что казаки это этнос. Но, по мнению Михаила Лонщакова: «Родовые казаки всегда считали, и будут считать, что казаки это отдельный народ, входящий в семью славянских народов. Как украинцы, как белорусы, русские…. И мы считаем, что семья этих народов вышла с Аркаима. Вся цивилизация оттуда и началась…».

Другой челябинец, профессор Александр Худобородов, один из известнейших в стране историков, изучающих казачество, считает, что казаки это все таки субэтнос - компактно проживающее сообщество людей, которые принадлежат к большему народу (этносу), но все же отличаются особенностями своей культуры, языком (диалект), более поздним, чем в момент зарождения общего этноса географическим происхождением, и осознают это отличие.

Александр Леонидович изучил множество исторических трудов как представителей вольно-казачьего движения, самостийников, так и труды историков и публицистов, близких к умеренному крылу казачьей интеллигенции и работы монархистов из числа казаков. Причем как живущих в России, так и представляющих русское зарубежье.

Проработал документы Донского казачьего архива и фонда архива Донскогого корпуса, вошедшие в дальнейшем в состав Русского заграничного исторического архива в Праге.

На сегодняшний день Александр Худобородов - один из ведущих специалистов по проблемам происхождения и развития казачества в досоветский период и влиянию концепций и положений историков русского зарубежья по этой проблеме на современную историческую науку и на идеологию возрождающегося казачьего движения в наши дни.

Так в Праге в 1930 году вышла в свет книга казачьего эмигранта, казачьего генерала Исаака Быкадорова «История казачества» в которой он утверждал, что русское (Киевское) государство образовалось в результате смешения тюркских народностей и славяно-русов, в частности из Хазарской империи. Запорожские казаки образовались из соединения словяно-русов с тюркскими народностями Поднепровья (кабарами, черкасами, болгарами, венграми). Свое влияние на формирование запорожского казачества оказали черные клобуки, тюркоязычные берендеи. «Смешавшееся в Поднестровье с ррусскими тюркское население, орусившееся, воспринявшее оседлость, земледелие, язык, христианскую религию, все же хранило свой тюркский тип, быт и, главное, свой воинственный характер, военные традиции, военное устройство» (Быкадоров, 1930;25).

Исаак Быкадоров

По утверждению автора книги, юго-восток России еще в раннем средневековье назывался Казакией или Казахией, а местное население «казаками», «казахами» или черкасами. Ассимиляция «словяноруссов» и «казахов» привела к образованию «бродницкой народности», а бродники это предки донского казачества.

По мнению Исаака Быкадорова, возникновение казачества никого отношения к Московской Руси не имеет, а бродницкая народность – предшественник казачества, более древнего происхождения, чем великороссы и Российское государство (Казачий круг, 1991; 49-50). Быкадоров утверждал, что в конце 14 века Подонье подверглось татарскому разгрому, и большая часть донских казаков вынуждены были переселиться в пределы Московского и Рязанского княжеств, где они и жили до конца 16 века, а потом снова вернулись на Дон, к могилам предков. Автор книги подчеркивал государственную независимость Донского войска вплоть до 1671г., и не признавал даже вассальной независимости донских казаков от Московского государства.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КЕ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Награждены за «пользу дела»

Награждены за «пользу дела» 10:42

24 января Всероссийская литературная премия им. П. П. Бажова объявила своих лауреатов. Лауреатами премии в номинации «Польза дела» стали челябинцы Виталий Кальпиди и Марина Волкова за проект «Антология современной уральской поэзии». >>
Казаки – кто они

Казаки – кто они 10:33

Челябинец Михаил Лонщаков - один из старейших и известных атаманов Оренбургского казачьего войска, один из авторитетнейших лидеров казачьего движения. Но мало кто знает, что Михаил Николаевич с товарищами написал книгу «Возвращение Ас(аз)–Саков. Дорогой легендарных предков». >>
Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги

Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги 09:08

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов за 2,5 года своей работы помог южноуральцам вернуть незаконно отнятые кредиторами деньги на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. К народному избраннику поступило больше девяти тысяч обращений от обманутых граждан. >>
Борис Дубровский посетит копейскую больницу, где умер мальчик

Борис Дубровский посетит копейскую больницу, где умер мальчик 08:35

Губернатор Челябинской области дал распоряжение проверить копейскую городскую больницу № 1, где вчера, 29 января, скончался 13-летний мальчик. Это уже третья детская смерть за последние два месяца в этом лечебном учреждении. >>
Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования

Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования 07:24

Городская больница №3 Коркино, расположенная в посёлке Первомайский, получила новейшее оборудование для ультразвукового исследования. Помощь медучреждению в обзаведении такой новинкой оказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
Жителям Металлургического района взялся помогать депутат Госдумы

Жителям Металлургического района взялся помогать депутат Госдумы 29.01 12:55

После закрытия моста в Металлургическом районе местные жители стали испытывать значительные затруднения в передвижении. Путепровод, обветшавший до крайности и признанный аварийным, закрыли на реконструкцию ещё в декабре 2018 года. За помощью челябинцы стали обращаться к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. >>

//Новости МирТесен



В Челябинске информацию о состоянии воздуха будут передавать через интернет

В Челябинске информацию о состоянии воздуха будут передавать через интернет 28.01 14:36

Губернатор Челябинской области поручил региональному министерству экологии организовать передачу данных о состоянии качества атмосферного воздуха в интернет. >>
В проекте «Не пара» журналист и политолог поспорили о фейковых новостях

В проекте «Не пара» журналист и политолог поспорили о фейковых новостях 28.01 11:51

Новый видеопроект «Не пара» выпустил медиахолдинг «Гранада Пресс». >>
Спасенному на Увильдах лебедю удалили дробь из крыла

Спасенному на Увильдах лебедю удалили дробь из крыла 28.01 10:00

Раненому лебедю, которого спасли от замерзания на Увильдах, сделана операция по удалению дроби из крыла. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в естественную среду обитания, но прогнозы на его выздоровление хорошие. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Челябинцев просят проголосовать за новый арт-объект «Продавец книг»

Челябинцев просят проголосовать за новый арт-объект «Продавец книг» 27.01 12:19

Скульптура «Продавец книг», посвященная челябинскому поэту и писателю Андрею Середе, может появиться на одном из главных проспектов города возле педагогического университета. >>
На Южном Урале организовали ассоциацию охранных агентств

На Южном Урале организовали ассоциацию охранных агентств 25.01 14:16

Ассоциация охранных агентств – общественная организация, которая в перспективе будет работать с социальными учреждениями области и координировать работу частных охранных агентств. >>
Депутат помог челябинской школе получить автобус

Депутат помог челябинской школе получить автобус 25.01 10:08

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко помог челябинской школе № 108 получить новенький автобус. Он используется для доставки детей на занятия технологией в учебно-производственный комбинат на улице Харлова.  >>
Ведущие эксперты по экологии проведут форум в Челябинске

Ведущие эксперты по экологии проведут форум в Челябинске 25.01 09:44

Весной 2019 года в Челябинске пройдет федеральный экологический форум, на котором ведущие эксперты обсудят вопросы улучшения качества атмосферного воздуха и новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. >>
Семья Фокиных встретит день рождения Вани в новой квартире

Семья Фокиных встретит день рождения Вани в новой квартире 24.01 19:58

Сегодня, 23 января, семья Фокиных из Магнитогорска получила новую двухкомнатную квартиру. >>
Челябинцы заметили позитивные изменения в благоустройстве города

Челябинцы заметили позитивные изменения в благоустройстве города 24.01 15:19

Социологический опрос на тему: «Какие изменения в жизни города вы бы отметили?» провели социологи челябинского филиала РАНХиГС. >>

//Новости ADWILE

В ситуацию с пожарами под Старокамышинском вмешался депутат

В ситуацию с пожарами под Старокамышинском вмешался депутат 24.01 12:38

В ситуацию с подземными пожарами у поселка Старокамышинский вмешался депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он сообщил, что к нему обратились местные жители с жалобой на экологическую катастрофу, для ликвидации которой не предпринимается никаких мер. >>
В Магнитогорске соцслужбы оказывают помощь пострадавшим семьям

В Магнитогорске соцслужбы оказывают помощь пострадавшим семьям 23.01 21:33

Центры социального обслуживания в Магнитогорске проверяют, в каких условиях проживают семьи, пострадавшие при взрыве газа в доме по проспекту Карла Маркса, 164. >>
Эксперты назвали причины январского роста цен на продукты

Эксперты назвали причины январского роста цен на продукты 23.01 17:01

Сегодня, 23 января, прошло заседание «Сигарного клуба», на котором эксперты и журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» выясняли причины январского скачка цен на продукты. >>
В Челябинской области лжетеррористы активизировали свою деятельность

В Челябинской области лжетеррористы активизировали свою деятельность 22.01 11:39

Звонки и сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступают в различные учреждения Южного Урала, чаще всего в последние дни – в городе Магнитогорске, где 31 января минувшего года произошла страшная трагедия. >>
Расселение жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома пройдет поэтапно

Расселение жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома пройдет поэтапно 21.01 21:08

В первую очередь переедут жители 7 и 8 подъездов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске. >>
На депутата из Коркино Александра Федулеева заведено уголовное дело

На депутата из Коркино Александра Федулеева заведено уголовное дело 21.01 19:18

Уголовное дело по части 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки) возбуждено Следственным Комитетом в отношении Александра Федулеева, депутата Коркинского городского поселения. >>

//Новости партнеров

Валерий Гартунг не пойдет на выборы губернатора Челябинской области

Валерий Гартунг не пойдет на выборы губернатора Челябинской области 21.01 11:27

Депутат Госдумы Валерий Гартунг не планирует принимать участие в выборах губернатора Челябинской области. >>
В Челябинской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

В Челябинской области проведут внеплановые проверки газового оборудования 18.01 21:34

Губернатор Челябинской области поручил главам городов и районов провести внеплановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах и тщательную ревизию систем газоснабжения. >>
Следственный комитет опровергает версию о террористическом акте в Магнитогорске

Следственный комитет опровергает версию о террористическом акте в Магнитогорске 18.01 16:33

СК России сделал официальное заявление, согласно которому основной версией трагедии в Магнитогорске следует считать взрыв бытового газа. >>
На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело

На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело 17.01 16:45

Уголовное дело заведено на Бориса Золотаревского, одного из кандидатов на пост главы Челябинска. >>
Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске

Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске 17.01 16:08

Челябинские политологи высказали свою точку зрения по поводу того, на каком уровне власти должна решаться судьба пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. >>
Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков

Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков 17.01 09:58

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов намерен обратиться с запросом в прокуратуру по поводу проверки законности действий челябинской управляющей компании «Справедливое ЖКХ». Коммунальщики оставили без горячей воды целый дом, а за замену оборудования требуют с пенсионеров 200 тысяч рублей. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

«Человек, допустивший назначение Горринга, должен быть отдан под суд!»
2

Ценовой беспредел грозит социальной катастрофой?
3

В России отменят компенсации за уничтоженное стихийными бедствиями жилье
4

Раскрыто возможное будущее Донбасса в случае прихода к власти в Киеве Тимошенко
5

Ранние признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в сети

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры