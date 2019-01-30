Казаки – кто они

Челябинец Михаил Лонщаков - один из старейших и известных атаманов Оренбургского казачьего войска, один из авторитетнейших лидеров казачьего движения. Но мало кто знает, что Михаил Николаевич с товарищами написал книгу «Возвращение Ас(аз)–Саков. Дорогой легендарных предков». Книгу размышлений, о том, что накопилось «слишком много совпадений, не позволяющих отмахнуться от размышлений на тему: не являются ли прямыми потомками, построивших Аркаим древних ариев, сохранившие культуру и традиции их военного сословия Ас(аз)-Саков и поныне здравствующие этнические казаки?».









Михаил Лонщаков

Эта книга, что удивительно, увидела свет задолго до своего выхода из печатного станка. Ее главы, размноженные на ксероксе, с интересом читали и многознающие ученые и могущественные чиновники, и успешные предприниматели. Почему так произошло, откуда этот ажиотаж?

Все дело в том, что людей, способных мыслить стратегически, не мог не заинтересовать новый системный подход к истории казачьего народа. Людей, в целом понимающих и разделяющих взгляд на казаков, как на этнос, эти знания неизбежно подводят к необходимости действовать, ориентируясь на поступки, не завязанные на личную выгоду. Эта книга объединяет в сакральный круг единомышленников людей, которые относясь к сегодняшней России, как к общей Родине, всех населяющих ее народов, не верят навязываемой нам «истине», что казаки ведут свое начало от беглых холопов-преступников.

Сегодня в обществе множество мнений о происхождении казаков. Одни считают, что это служивое сословие, другие уверены, что казаки это этнос. Но, по мнению Михаила Лонщакова: «Родовые казаки всегда считали, и будут считать, что казаки это отдельный народ, входящий в семью славянских народов. Как украинцы, как белорусы, русские…. И мы считаем, что семья этих народов вышла с Аркаима. Вся цивилизация оттуда и началась…».

Другой челябинец, профессор Александр Худобородов, один из известнейших в стране историков, изучающих казачество, считает, что казаки это все таки субэтнос - компактно проживающее сообщество людей, которые принадлежат к большему народу (этносу), но все же отличаются особенностями своей культуры, языком (диалект), более поздним, чем в момент зарождения общего этноса географическим происхождением, и осознают это отличие.

Александр Леонидович изучил множество исторических трудов как представителей вольно-казачьего движения, самостийников, так и труды историков и публицистов, близких к умеренному крылу казачьей интеллигенции и работы монархистов из числа казаков. Причем как живущих в России, так и представляющих русское зарубежье.

Проработал документы Донского казачьего архива и фонда архива Донскогого корпуса, вошедшие в дальнейшем в состав Русского заграничного исторического архива в Праге.

На сегодняшний день Александр Худобородов - один из ведущих специалистов по проблемам происхождения и развития казачества в досоветский период и влиянию концепций и положений историков русского зарубежья по этой проблеме на современную историческую науку и на идеологию возрождающегося казачьего движения в наши дни.

Так в Праге в 1930 году вышла в свет книга казачьего эмигранта, казачьего генерала Исаака Быкадорова «История казачества» в которой он утверждал, что русское (Киевское) государство образовалось в результате смешения тюркских народностей и славяно-русов, в частности из Хазарской империи. Запорожские казаки образовались из соединения словяно-русов с тюркскими народностями Поднепровья (кабарами, черкасами, болгарами, венграми). Свое влияние на формирование запорожского казачества оказали черные клобуки, тюркоязычные берендеи. «Смешавшееся в Поднестровье с ррусскими тюркское население, орусившееся, воспринявшее оседлость, земледелие, язык, христианскую религию, все же хранило свой тюркский тип, быт и, главное, свой воинственный характер, военные традиции, военное устройство» (Быкадоров, 1930;25).









Исаак Быкадоров

По утверждению автора книги, юго-восток России еще в раннем средневековье назывался Казакией или Казахией, а местное население «казаками», «казахами» или черкасами. Ассимиляция «словяноруссов» и «казахов» привела к образованию «бродницкой народности», а бродники это предки донского казачества.

По мнению Исаака Быкадорова, возникновение казачества никого отношения к Московской Руси не имеет, а бродницкая народность – предшественник казачества, более древнего происхождения, чем великороссы и Российское государство (Казачий круг, 1991; 49-50). Быкадоров утверждал, что в конце 14 века Подонье подверглось татарскому разгрому, и большая часть донских казаков вынуждены были переселиться в пределы Московского и Рязанского княжеств, где они и жили до конца 16 века, а потом снова вернулись на Дон, к могилам предков. Автор книги подчеркивал государственную независимость Донского войска вплоть до 1671г., и не признавал даже вассальной независимости донских казаков от Московского государства.