Россиянин - житель Таганрога Сергей Бурлаков - получил в США спортивный «Оскар». Премию в области боевых искусств вручили в Атлантик-Сити. Международная академия боевых искусств присуждает спортивныйм «Оскар» мастерам, наставникам, деятелям кино за выдающиеся успехи в продвижении единоборств.

Всего номинаций 42. Сергей Бурлаков стал самым-самым в категории «космический дух» (spirit of space).

Бурлаков служил в армии, после демобилизации собирался стать строителем. Грандиозные планы рухнули в один миг. Произошло авария. Автомобиль рухнул в обрыв с огромной высоты. Сослуживец счел Сергея мертвым и бросил одного в сильный мороз. Он чудом выжил. Но лишился стоп и кистей рук.

Сергей не стал себя жалеть. Он занялся разными видами спорта: плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой. Достиг звания мастер спорта, стал рекордсменом России и мира, передает Первый канал..

Два года назад он занялся едиоборствами. И завоевал «золото» в чемпионате мира среди паракаратистов и бронзу в командных соревнованиях среди здоровых спортсменов.

В 2004 году Сергей Бурлаков - первый в мире человек без рук и ног не только 42-килметровую всю дистанцию традиционного нью-йоркского марафона, но и опередивший опытных бегунов. Бурлаков бы признан в США «Человеком планеты». Сергея во всем поддерживает жена Валерия.