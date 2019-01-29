Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин уход за детьми

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за то, чтобы уход за детьми засчитывался в трудовой стаж женщин. Об этом она рассказала в своей беседе с журналистами.

Она отметила, что в стаж могут войти годы воспитания детей вплоть до 18 лет: "Верхний возраст подлежит обсуждению - это может быть от 14 до 18 лет", - сказала Москалькова, цитирует ТАСС.

По ее словам, для обеспечения прав женщин в Российской Федерации также необходимо легализовать и дать право финансировать кризисные центры для женщин, которые уже "оправдали себя".

"У государства должно быть право их содержать, выделять им помещения и финансировать их деятельность", - сказала она, отметив, что сейчас такие центры существуют за счет волонтеров.