Уволенный заместитель гендиректора "Росгеологии" Руслан Горринг прокомментировал свое увольнение из-за скандального видео. По его словам, он "ушел сам в тот же день". Руслан Горринг рассказал про нашумевший ролик. Он говорит, что в сеть попала видеозапись его личного общения с друзьями в личное время.

Доигрался. Топ-менеджера Росгеологии Горринга уволили из-за скандального видео

РБК цитирует мужчину: "Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании". Он сожалеет о потерянной работе. "Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли. Да и ребят жаль в компании, треть команды Росгеологии я годами лично с поддержкой шефа (Романа Панова) собирал", – пояснил экс-замглавы "Росгеологии".

Холдинг "Росгеология", объединяющий государственные геолого-разведочные предприятия России, был создан в 2011 году. С 2013 года гендиректором компании является Роман Панов. Панов не находится в прямом подчинении главе Минприроды, министр не может выносить ему выговоры и увольнять сотрудников компании.