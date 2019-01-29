Доигрался. Топ-менеджера Росгеологии Горринга уволили из-за скандального видео
29 января 2019, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
В "Росгеологии" пройдет кадровая проверка после увольнения топ-менеджера агентства Руслана Горринга.
Первый заместитель генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга из-за скандального видео.
Видеозапись, в которой топ-менеджер выражается нецензурно, обращаясь к сотруднице агентства, требует от девушки, чтобы она доносила ему информацию про коллег, рассказывает о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых, попала в сеть.
Мужчина, очень напоминающий Руслана Горринга и говорящий о себе в третьем лице как о Руслане Израиловиче, ведет стрим - играет в многопользовательскую онлайн-игру и комментирует процесс так, что цитировать его просто нельзя.
Оправдывая матерные выражения, мужчина сказал, что "жил среди урок" и "умеет фильтровать".
"Росгеология" расторгла контракт с Русланом Горрингом. Отрывок из стрима Горринга опубликовал Telegram-канал "Медиакиллер".
Что известно о бывшем главе "Росгеологии"? Daily Storm выяснил, что Руслан Горринг раньше был Русланом Ганижевым и его задерживали сотрудники подмосковного МВД за посредничество при получении взятки.