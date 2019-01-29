"Адские бабки": Доллар по отношению к рублю будет расти

Основатели телеграм-канала "Адские бабки" рассказал, как прожить на зарплату 30 тысяч рублей, а также пояснил, что ждет российский рубль.

- Расскажите, как вы переквалифицировались из журналиста в сммщика, а потом в телеграмера? Что вас сподвигло на создание «Адских бабок»?

- СММ никогда не занималась, и, честно говоря, считаю основную массу сммщиков - мошенниками:) В блогера переквалифицироваться, когда рамки журналистики стали стеснять. Ну хочется же когда-нибудь крикнуть “Ну и козлы же вы”, не соблюдать правила о том, что все стороны должны быть опрошены и ждать полдня комментария “без комментариев” Так возникли “Адские бабки”. Ну какое бы СМИ опубликовало бы таблицу расценок на фальшивую инвалидность? Какое бы СМИ опубликовало расследование как сам Центробанк продвигает продажу страховок к кредиту? На канале теперь всегда есть то, что волнует людей прямо сейчас: и методы сэкономить, и возможность заработать, и раскрываем, что стоит за предложениями чиновников и банкиров.

- Вы довольны итогами своей работы? Проект «Адские бабки» приносит прибыль? Какую?

- В целом довольна, хотя всегда хочется более высоких результатов. Проект окупает себя, мне этого достаточно.

- Знаем, вы много и безвозмездно помогаете людям, рассказывая их истории, поддерживая их в борьбе за свои права. Расскажите об этом, если можно, пару успешных кейсов.

- Ну, пожалуйста. Вот пришел к нам человек с проблемой: банк ВТБ помог испанских мошенникам и дважды позволил списать сумму за услугу. В результате дебетовую карту вогнали в минус, а потом потребовали гасить кредит, проценты и штрафы. Мы сняли об этом ролик, ВТБ согласился на мировую, закрыл долг.

Или вот нашумевшая историю: девушку-медика уволили с работы за то, что она отказалась продвигать мошеннический препарат. Мы сняли ролик, помогли юридически, девушку по суду восстановили на работе.

4) А есть кейсы неудачные?

- Пока неудачных нет, но есть несколько кейсов, которые еще не закончены. Но надеюсь, что все будет хорошо.

- Вы делаете великолепные ролики в соцсетях. Вам кто-то помогает? У вас большая команда?

- Команды, которая работала бы исключительно над “Адскими бабками” нет. Периодически конечно, привлекаю людей, операторов, монтажеров, графиков, но это не основная для них работа. фактически фриланс, подработка.

- Есть ли инвестор у вашего проекта? Если есть, как вы его нашли?

- Да, инвестор есть, но согласно договоренностям не могу его называть.



- Главная проблема экономики России, по вашему, во внутренних причинах или во внешних?

- Конечно, во внутренних. Главная проблема в том, что вся элита России ощущает себя такими монгольскими кочевниками: они хотят тут урвать и во-время сбежать за границу. Никто не хочет создавать Россию.

- Как вы оцениваете экономическую ситуацию в России в настоящий момент?

- Предкризисная. Еще несколько лет, и навернется.

- Какие на ваш взгляд основные причины, почему у людей мало денег в жизни?

- Желание ничего не менять в жизни. Желание, чтобы важные решения принимались за него: родителями, ситуацией, батюшкой-царем. Чтобы прилетел добрый волшебник и все поменял, чтобы все сразу стало хорошо.

- Какие вы можете посоветовать финансовые инструменты для приумножения денег обычным простым людям, у которых доход в месяц не более 30 тысяч рублей?

- Сменить работу. Найти подработку.

- Как вы думаете, что ждёт в будущем доллар?

- По отношению к рублю будет расти.