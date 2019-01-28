Ценовой беспредел грозит социальной катастрофой?

Обещание властей, что повышение НДС всего лишь на 2% никак не отразится на ценах в магазинах, особенно на социально значимых товарах - не оправдалось. Цены повысились, и ещё как.



Экономисты попытались сравнить параллельно рост цен и зарплат за последние 10 лет. Не трудно догадаться, что цены росли куда более быстрыми темпами, чем зарплаты, рост которых окончательно прекратился в 2014 году и теперь, наоборот, наблюдается их снижение. Только по официальным данным, в стране 13% бедных - это 19,6 млн человек. В реальности, судя по соцопросам, 38% населения относят себя к категории бедных.



Что касается цен, то старые магазинные чеки 2009 года указывают на то, что литр молока стоил 26 рублей, пачка сливочного масла - 27 руб., бутылка колы - 17 руб, килограмм говядины 113 руб. Без слёз не вспомнишь. Экономисты называют несколько причин роста цен в 2-3 раза за последние 10 лет. Это прежде всего рост курса доллара. Как минимум в два раза. Постоянное повышение стоимости бензина, а к транспортным расходам привязаны все цены в торговых сетях. Мировая нефтяная конъюнктура, от которой зависит уровень благосостояния населения страны. Таким образом, реальные доходы населения не выросли, а, наоборот, упали и едва поспевают за инфляцией. Сюда же можно отнести и зависимость от импорта некоторых отраслей промышленности и сельского хозяйства. К примеру, овощи и фрукты зимой на наших столах исключительно импортные. Теплиц у нас своих мало, а хранить осенние урожаи мы не умеем.



Но нужно назвать и продукты, которые практически не выросли в цене. Это сахар, растительное масло, курятина. Ими отечественная промышленность обеспечивает россиян полностью.



Несмотря на то, что НДС на социально значимые товары остался без повышения - 10% - цены на молочную продукцию, хлеб, крупы, детское питание, сыр, овощи всё равно поползли вверх из-за роста стоимости сопутствующих производству этих товаров услуг.



Поэтому социологи фиксируют появление нового движения - фриганов - которые популяризируют питание с продуктовых помоек, перебирая просроченные продукты и некондицию.



