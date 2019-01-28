Правительство ввело ограничение на микрозаймы. С 28 января 2019 года начали действовать поправки к закону о кредитах и микрозаймах, устанавливающие лимит на сумму долга и процентные ставки.

Согласно закону, с 28 января для микрозаймов, выданных на срок до 15 дней на сумму до 10 тысяч рублей, запрещено начислять любые проценты, кроме неустойки. Согласно закону, неустойка не может быть более 0,1 процента за каждый день просрочки платежа. Снижается и максимальная процентная ставка: до июля 2019 года с потребителя будут требовать не более 1,5 процентов в день, а после — не более одного процента, - сообщила "Парламентская газета".

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону в декабре 2018 года. За минувший год российские банки и микрофинансовые организации выдали рекордное число кредитов, из-за чего россияне задолжали банкам почти 15 трлн рублей, - сообщает URA.RU. У россиян только за прошлый год сумма долгов выросла почти на 23 процента.