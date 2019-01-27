Синоптики дали прогноз погоды в Москве на воскресенье

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Московской области на воскресенье, 27 января. В центре "Фобос" сообщили, что в столичном регионе вновь начнется снегопад. Местами возможна слабая метель. В субботу, 26 января, в столичном выпала треть месячной нормы осадков.

"В регионе вновь облачно, пройдет снег, временами умеренный, максимальная температура воздуха в столице составит минус 5-7 градусов, в Подмосковье ожидается минус 4-9 градусов", - говорится в сообщении. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, и составит 740 миллиметров ртутного столба.

На данный момент снегопад слабый.

Вчера на уборке снега были задействованы 13 тысяч спецмашин.