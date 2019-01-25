5 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на ЧМ, до сих пор не покинули страну

В МВД сообщили, что более 5 тысяч иностранцев, прибывших в Россию без виз во время Чемпионата мира по футболу, до сих пор не покинули страну. Все они сейчас находятся на территории РФ незаконно.

Замначальника Главного управления МВД по вопросам миграции Андрей Краюшкин отметил, что в общей сложности в период проведения ЧМ по паспорту болельщика в Россию въехали 650 тысяч иностранцев, однако в основном все они оказались законопослушными и вовремя покинули нашу страну, передает "Российская газета".

В конце 2018 года пресс-центр МВД напомнил гостям, что до 31 декабря все они должны уехать из России, однако 5 тысяч человек так и не вняли этой просьбе.