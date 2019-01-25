Голикова уточнила категории граждан, которым проиндексируют социальные выплаты

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3 %. Об индексации социальных выплат с 1 февраля 2019 года ранее сообщили в Минтруда РФ.

В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты

Как уточнила Голикова, размеры ежемесячных денежных выплат будут повышены Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак проводников, беременным жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - передает ТАСС.

По данным Минтруда РФ, с 1 января 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат. Размер пособия увеличивается один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Соответственно, на 4,3% и повысятся все федеральные выплаты.