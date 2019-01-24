СКР проводит проверку по факту смерти в больнице Копейска 9-летней девочки

СКР проводит проверку по факту смерти в больнице Копейска (Челябинской области) 9-летней девочки.

Ребенок скончался в больнице 2 января. Родители девочки обратились с заявлением в следственные органы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки.

Челябинский портал 74.ru ранее писал со ссылкой на родителей девочки, что с октября школьницу лечили от ротавирусной инфекции, затем от гастрита. Но причиной смерти ребенка стали опухоль и отек мозга.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти несовершеннолетней. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.