В Крыму дорожники подогревают асфальт самодельной печкой и трамбуют его ногами

Водители, проезжающие по симферопольской объездной, могли наблюдать жуткую картину – работу дорожников по реставрации асфальта, пишут «Аргументы недели-Крым».

Участок объездной в районе ее пересечения с улицей Киевской развалился до состояния, когда дорогу впору закрывать. Дорожники долго не озадачивались ремонтом, а как только появились, то озадачили водителей.

Во-первых, старой техникой – они приехали на ГАЗ-52 (модель выпускалась с 1964 по 1984 годы) и столь же древнем тракторе «Беларусь». Во-вторых, установленной в кузове машины самодельной печкой, которую рабочие соорудили для подогрева асфальта (на вид она явно самодельная). В-третьих, тем, что асфальт кидали в грязные и сырые ямы. В-четвертых, что утрамбовывали асфальт ногами.

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