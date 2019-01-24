Соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в одном из домов в Москве

Жильцы многоквартирного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для семьи с ребенком, который не может ходить, перемещается на коляске. Мама мальчика Виталия рассказала, что семья купила новую квартиру специально в районе поближе к спецшколе для колясочников.

Управляющая компания выделила семье место для парковки автомобиля, а в подъезде установили откидной пандус. Соседи отреагировали через несколько недель. По словам женщины, сначала кто-то залил лаком щеколду, на которую закрывался пандус, а затем скат и вовсе выломали. Жильцы подъезда начали оскорблять женщину, возмущенную тем, что пандус сломали. "Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида", — сказали "добрые люди".

Женщина обратилась в полицию. Пока никакого результата. За дело взялись следователи СКР, передает РИА Новости. Они проверят обстоятельства инцидента.