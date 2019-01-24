Население России сократилось впервые с 2009 года

Население России впервые за 10 лет сократилось. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения составила 146 793,7 тысячи человек. Численность населения по данным на 1 января 2018 года составляла 146 880,4 тысячи человек, соответственно, за год россиян стало меньше на 86,7 тысячи человек.

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По данным Росстата, большая часть россиян — 109,4 млн человек — проживает в городах. В сельских районах проживают более 37 млн человек. Последний раз численность населения России сокращалась в 2009 году. После этого число россиян увеличивалось, - передает РБК.

Согласно данным о рождаемости, смертности и естественном приросте населения, в России до 2012 года в России постоянно наблюдалась естественная убыль населения ​ (разница между числом родившихся и умерших).

Эксперты обратили внимание на то, что естественная убыль населения России за первые пять месяцев 2018 года ускорилась по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года и составила 147,2 тысячи человек (в январе—мае 2017 года — 111,8 тысячи).

На это повлияло снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990 годы.