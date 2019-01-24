Население Земли продолжает расти, но в России сокращается. Топ 10 стран-лидеров

Недавно были опубликованы свежие данные о количестве населения в Китайской Народной Республике - 1,395 млрд. человек. Прирост населения за 2018 год составил 5,3 миллиона человек. Кроме того, шустрые китайцы организовали рождение генетически модифицированных близнецов, и плюс еще одна женщина беременна ГМ ребенком. С учетом отмены закона «Одна семья – один ребенок» темпы прироста населения в Китае в будущем только увеличатся.

Второе место занимает Индия с населением 1, 357 млрд., это 17,66% от всего населения Земли.

На третьем месте расположились Соединенные Штаты Америки, соединив в себе 333,35 млн. – 4, 34% от населения Земли.

Индонезия – 269,5 млн. (3,51%)

Пакистан – 213,3 млн. (2,78%)

Бразилия – 209,4 млн. (2, 73%)

Нигерия – 200,1 млн. (2,53%)

Бангладеш – 168 млн. (2,19%)

Россия – 146,8 млн. (1,91%)

Мексика – 133,1 млн. (1,73%)

На конец 2018 года население Земли оценивается 7 669 109 078 человек, годовой прирост 1,22%. Но у России, как всегда, особый путь. Мы - единственная страна из Топ-10, где население сократилось.

Любопытно, что по данным статистики, мужчин на Земле на 68 млн. больше чем женщин. А говорят, что мужиков не хватает. Видимо это тоже сугубо российская специфика.

По прогнозам экспертов через 30 лет численность жителей нашей планеты приблизится к 10 миллиардам. Это значит, что придется человечеству жить по принципу «в тесноте, да не в обиде». Иной подход будет чреват весьма негативными сценариями, не при ядерных боеголовках будет сказано.