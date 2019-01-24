В Сибири стартовали учения, в которых принимают участие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и пушечные комплексы "Панцирь". В учениях принимают участие соединения и части военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, в Туве, Кузбассе и на Алтае. Всего тренируются около 8 тысяч военнослужащих.

С военнослужащими проводятся тренировки по оповещению и связи, получению оружия, экипировки и боеприпасов, выполнению установленных нормативов при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач.

О масштабной тренировке боеготовности дислоцированных в Сибири войск Центрального военного округа сообщила пресс-служба ЦВО.