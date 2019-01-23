Диетолог: Помочь согреться может любой горячий напиток

Во время сильных холодов специалисты рекомендуют россиянам согреваться какао, а также воздержаться от употребления алкоголя, сообщает агентство «Москва».

Врач-диетолог Лидия Ионова отметила, что помочь согреться может любой горячий напиток, однако у какао в этом планет нет никаких преимуществ, пишет НСН.

«Также следует учитывать, что для людей, страдающих сахарным диабетом или имеющих избыточный вес, какао – это достаточно калорийный продукт. Он обычно содержит много сахара, даже в том случае, когда готовится самостоятельно. А какао растворимый – это продукт, который не стоит употреблять вообще. Поэтому глобальных преимуществ какао над кофе нет. Можно, например, пить имбирный чай с мёдом или без него. В этом случае будет и согревающий, и противовоспалительный эффект, учитывая эпидемию всяких простудных и вирусных заболеваний в этот период», - рассказала она.