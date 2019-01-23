В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного ядозуба

В Московском зоопарке произошло интересное событие - родился детеныш краснокнижного мексиканского ядозуба. Мексиканский ядозуб - редкая североамериканская рептилия. Детеныш родился 1 января 2019 года.



В Твиттер зоопарка сообщается: "Делимся радостными новостями: первым детенышем, родившимся в Московском зоопарке в новом году, стал мексиканский ядозуб! Редкая рептилия появилась на свет 1 января".

Сейчас детенышу ядозуба чуть меньше месяца. "Его вес составляет 20 г, однако он уже активно учится охотиться: сначала его добычей были сверчки, а затем в рацион маленького ядозуба добавили кормовых грызунов", - рассказывается на сайте зоопарка. До 6 лет ящерица будет продолжать расти.

За его самочувствием следят герпетологи, и пока его не выставляют на всеобщее обозрение. Длина взрослого ядозуба достигает 90 сантиметров, причем половину из этого составляет его хвост.