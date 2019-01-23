Известный астролог прогнозирует конфликты на этой неделе

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина сделала астрологический прогноз на неделю, которая началась с Лунного затмения. По прогнозу Володиной, неделя, которая уже достигла середины, богата на яркие проявления конфликтов, несогласия и недоговоренностей.

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Как отметила астролог, особенно это касается Львов, Водолеев, Овнов и Козерогов. По мнению Василисы Володиной, самое сложное сейчас, что нет неправых, - сообщает teleprogramma.pro. "С какой стороны не посмотри – везде можно увидеть одну из граней правды. Активное борется с консервативным, эгоцентризм с коллективной идеей, действие с пассивностью. И ну все по-своему правы! Но как-то договориться не получается", — пишет она.

Астролог уверена, что неделя очень благоприятна для женщин. В их руках ключи от мирной ситуации и всех возможностей. Астролог призвала соблюдать во всем осторожность, не переходить границы разумного и не вторгаться в чужое пространство.