В сети возмущаются введением соцнормы на электричество

Пользователи социальных сетей возмущаются возможным введением в России социальной нормы на потребление электричества. Вести соцнормы предложило правительство и над этим работает Минэкономразвития. Правительство рассмотрит ограничение в 300 кВт/ч в месяц.

СМИ узнали о предложении МЭР отменить льготные тарифы для электроплит

Граждане, кто тратит сверх нормы, будут платить по повышенному тарифу. "Это издевательское отношение оккупантов к населению. 300 кВт — абсолютно потолочная и смешная цифра", — пишет в Твиттер Rumaleks. "Уже и не знают, как и где обобрать", — возмущается vladignatt. "Может сразу по графику, к 75-летию снятия блокады?", — цитирует Ура.ру poundsilver.

"Я не пойму, какие соцнормы. Свет это что, предмет роскоши или как?", — отмечает y7UXzehytiImmR7.

Некоторые прогнозируют массовую замену электроплит на газовые, другие иронизируют насчет норм потребления на воздух.