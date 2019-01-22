Почему сгорели два иностранных корабля в Керченском проливе?

Керченский пролив в очередной раз стал источником мировых новостей – на этот раз на подходе к нему сгорели два иностранных судна. В инциденте по разным причинам погибли 14 человек – кто-то сгорел, кто-то задохнулся, кто-то утонул. Есть пострадавшие от обморожения – они доставлены на лечение в местную больницу – людям пришлось длительное время провести в ледяной воде дожидаясь спасателей (трагедия случилась в нескольких километрах от берега), пишут «Аргументы недели-Крым».

Интернет изводится в недоумении «Как это могло произойти? Почему в 21-ом веке вот так запросто полностью уничтожены два большущих современных корабля? Как допустили гибель людей?». Ответов пока нет.

По предварительной информации два корабля, один из которых газовоз, решили перелить топливо от одного к другому. Оба судна были из одного порта и шли под флагом Танзании. Команды состояли из индийцев и турок.

Капитаны, принявшие решение поделиться соляркой, безусловно не так представляли себе результат дозаправки. Наверное, это обычное дело для судов-партнеров, когда они, встав на якоря, перекачивают жидкости из баков в баки – это, возможно, и подвело команды, утратившие чувство опасности в экстремальной ситуации. Привычка притупляет осторожность, а халатность, как мы видим, наказывается сурово.

Что случилось – непонятно. То ли причина возгорания не имела отношения к перекачке топлива, то ли именно перекачка стала причиной – разобраться в этом придется следственным органам, уже сделавшим вывод о причинении смерти по неосторожности. Но разговор о неосторожности условен – ведь, как выясняется, суда встали на якорную стоянку в неположенном месте. Иными словами, они начали взрывоопасную процедуру с нарушения, что как раз и подчеркивает наличие преступной халатности в деяниях капитанов.

Посчитать причиненный экологии ущерб сложно – пока доподлинно не известно, сколько нефтепродуктов попало в море, каково пятно разлива и куда его отнесло течение.

Как только закончится следствие, тела погибших выдадут властям их стран. Транспортировка «груза 200» будет осуществляться за счет Индии или Турции, но только в том случае, если моряки находились в территориальных водах России легально. Если дело обстоит иначе, то возвращение их на родину – дело родственников. А те тела, которые будут не востребованы (а так тоже бывает) предадут земле в Керчи за счет местного бюджета.

И хочется надеяться, что впредь Керченский пролив будет греметь по миру лишь положительными новостями, сопровождаемыми восторженными эпитетами «открыли сообщение!», «запустили движение!», «проехало столько-то туристов!», «прошло столько-то кораблей!». И Бертольд БРЕХТ, говоря, что «У человека должно быть хотя бы на два гроша надежды, иначе жить невозможно», конечно ошибался, но жизнь, к сожалению, его утверждение не опровергает.