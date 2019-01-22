Полицейские в Красноярском крае нашли на улице замерзающую девочку

Ребёнок находился на улице зимой в тридцатиградусный мороз босиком и в лёгкой одежде. Стражи порядка спасли замерзающего ребёнка от холода. Ситуация, по которой малышка оказалась одна на улице, выясняется.

В посёлке Ирбейский Красноярского края сотрудники ДПС заметили пятилетнюю девочку, которая находилась на улице одна. Мало того, ребёнок вышел из дома в 30-градусный мороз босиком и без тёплой одежды, передаёт РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Инспекторы забрали девочку с холода и отвезли в больницу.

Как сообщается, мать ребёнка в это время находилась на работе. За девочкой должен был присмотреть совершеннолетний старший брат, но он отошёл из дома по делам. Проснувшись, напуганный ребёнок выбежал на улицу, где её и встретили сотрудники ДПС.