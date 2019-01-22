Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала зимы

Сегодня стало известно, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве за текущую зиму. Соответствующую информацию во вторник утром, 22 января, предоставили синоптики.

В ночное время температура воздуха в Москве опустилась практически до минус 16 градусов, сообщают сотрудники Гидрометцентра России.

Метеорологи отмечают, что сегодня днем в столице будет переменная облачность. Предполагается, что столбики термометров будут показывать до минус 12 градусов. Местами будет идти небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Водителям советуют быть максимально осторожными.