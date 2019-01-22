Опрос показал реальное мнение жителей Германии о проекте " Северный поток-2". Подавляющее большинство граждан страны убеждены, что мнение США в данном вопросе - ни что иное, как стремление реализовать собственные амбиции.

Более половины немцев считают, что "Северный поток-2" ни коим образом их стране не угрожает, - передаёт РИА Новости. Негативное мнение касательно строительства газопровода высказали лишь 13% жителей. При этом 73% полностью поддерживают данную задумку. А 90% уверены, что агрессия Соединённых Штатов является прямым следствием проявления личных интересов США по продаже в Европе сжиженного природного газа.

Ранее президент России Владимир Путин также выражал мнение, что Америка преследует интересы собственного бизнеса в этом вопросе. При этом Ангела Меркель неоднократно заявляла, что со стороны ФРГ интерес в строительстве "Северного потока-2" является исключительно коммерческим.