Стюардесса по требованию пассажира сняла с него штаны

Стюардессам авиалинии EVA сильно подпортил нервы один из пассажиров. Американец во время перелёта из Лос-Анджелеса в Таоюань сначала вдоволь поиздевался над бортпроводницами, а затем и вовсе потребовал снять с него штаны.

О произошедшем во время рейса рассказала одна из стюардесс тайванской авиакомпании EVA по имени Куо, сообщает Lenta.Ru. С её слов, 200-килограммовый мужчина поднялся на борт самолёта и с ходу заявил, что из-за его размеров нужно выделить ему сразу три сидения. Имея такую возможность, бортпроводницы пошли пассажиру на уступки и исполнили его просьбу.

Спустя какое-то время американец сказал, что не вмещается в уборную эконом-класса, а потому ему нужно пройти в бизнес. Там пассажир сообщил стюардессам, что не в состоянии самостоятельно снять с себя штаны, а потому сотрудницы авиакомпании должны сделать это за него.

"Я сказала ему, что не буду этого делать, но он стал кричать и угрожать мне тем, что начнет испражняться прямо на пол", - вспоминает Куо.

После того, как мужчина закончил все свои дела в уборной, он приказал девушкам убрать за ним и помочь одеться.

В связи с данным инцидентом стюардессы потребовали у авиакомпании, чтобы там начали принимать на работу не только девушек, но и мужчин.