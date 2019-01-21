Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс признал себя побежденным в споре с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой о причинах бедности населения в такой богатой стране, как Россия. Пушков призвал Чубайса признать свой вклад в бедность народа

Спор начался с заявления Анатолия Чубайса. Выступая на Гайдаровском форуме, глава «Роснано» назвал россиян бедными и «энергорасточительными» и в очередной раз призвал повысить цены на электричество для населения, потому что «дешевое не экономят». Мария Захарова поинтересовалась у известнейшего в России реформатора 90-х о причинах бедности населения в такой богатой стране, как Россия.

Стороны не сошлись во мнениях относительно предмета спора. Когда Чубайс заявил, что в 90-е он был среди тех людей, которые с нуля строили российское государство и экономику, Захарова возразила, что итоги деятельности реформаторов, приведшие к дефолту 98-го года, она (наверняка и большинство населения страны тоже) до сих пор вспоминает с дрожью.

Затем Чубайс обвинил Захарову в искажении фактов: якобы она подменила 2003 год, о котором говорил он, напоминая о своих успехах в реформаторской деятельности, на 1998 год. «Думаю, по способности к подтасовкам Вы – лучшая в своем поколении! Поэтому – заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!», - саркастически «капитулировал» Чубайс.

«То, что Вы сдались – это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но, из уважения к нормам гуманитарного права, так и быть – капитуляция принята», - в таком же ироничном ключе ответила Захарова.