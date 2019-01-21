Соцопрос: россияне гордятся присоединением Крыма, но стыдятся своего настоящего

Россияне гордятся своим великим прошлым и им стыдно за свое настоящее. Однако из новейшей истории граждане особенно отмечают присоединение Крыма к РФ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Согласно опросу российского населения аналитическим центром «Левада-центр», прошедшему с ноября по декабрь 2018 года, с мыслью о собственном народе у россиян ассоциируются история и прошлое. Далее по убывающей в памяти опрошенных всплывали территория, на которой они живут, место рождения, родная природа и государство. Несмотря на шум вокруг создания украинской автокефалии в последнее время, место религии в самоидентификации обитателей России невелико – лишь 9%.

Гордость у граждан вызывает победа в Великой Отечественной войне (87%), освоение космоса (50%), русская литература (40%), научные достижения (37%).

Из современной истории вспомнили только Крым. Интересно, что присоединение полуострова к РФ в данном рейтинге обошло литературу и науку, заняв третье место, с показателем в 45%.

Гордятся респонденты в основном прошлым, а стыдятся уже настоящего. Среди причин недовольства нынешним положением дел упоминаются пенсионная реформа, безработица, снижение доходов и тому подобное.