Чечня создала прецедент, спровоцировавший «региональную фронду»

Чеченский суд принял решение списать жителям Чечни долги за газ в сумме девяти миллиардов рублей «во избежание социальной напряженности». Этот прецедент вызвал цепную реакцию в регионах РФ. Жителям Чечни списали долги за газ на миллиарды

В других регионах России оценили прецедент, созданный в Чечне с подачи местной прокуратуры, которая выступила истцом по этому делу, и согласились с тем, что огромные долги по ЖКХ создают социальную напряженность в обществе и могут привести к протестам. Вслед за Чечней о необходимости провести аналогичную процедуру списания долгов заявили Чувашия, Свердловская и Смоленская области…

Цифры подтверждают зарождающийся тренд «региональной фронды». Сравните: в 2014 году долги населения РФ по ЖКХ составляли 111 миллиардов рублей, а в 2017 – уже 645 миллиардов рублей. В Дагестане услуги ЖКХ оплачивают в полном объеме единицы плательщиков, и это не единственный регион, где дела обстоят подобным образом.

Еще одна тревожная, по мнению экспертов, тенденция – усиливающееся раздражение жителей регионов на «роскошную» столичную жизнь. Например, благоустройство тротуаров в Москве обошлось около 230 миллиардов рублей. Опять же, сравните: годовой бюджет Екатеринбурга – 32 миллиарда рублей. Эта денежная пропасть между столицей и регионами действительно может вызвать серьезную напряженность в обществе, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».