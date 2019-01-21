Космонавт Сураев объяснил, почему российские женщины не летают в космос

Российский космонавт Максим Сураев прокомментировал заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о формировании женского отряда для работы на МКС. На данный момент в отряде космонавтов Роскосмоса состоит только одна женщина — Анна Кикина. Пока она не совершила ни одного полёта.

По данным ТАСС, женщин-кандидатов будут отбирать среди специалистов ракетно-космической отрасли, госкорпорация будет вести поиск "в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время планируется более активно привлекать женщин в отряд космонавтов. По его мнению, "отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, более эффективно шла работа, если бы количество женщин в отряде увеличилось".

Рогозин отметил, что Центр подготовки космонавтов и "Роскосмос" позитивно относятся к идее отбора участников отряда "из числа тех специалистов, которые уже сложились как талантливые исследователи".

Космонавт Максим Сураев считает, что идея набрать женщин в отряд космонавтов неплохая. "Но у нас есть и ребят много, которые готовятся и ещё не летали в космос", - цитирует его "Говорит Москва". Как отметил Сураев, критерий по гендерному признаку не очень уместен, потому что должен лететь профессионал, неважно, мужчина это или женщина.

Космонавт отметил, что в США гораздо больше женщин летает в космос, поскольку для американок главное - построение карьеры, а у россиянок – создание семьи.

Как отметил Сураев, в России "женщина, в первую очередь, мать, хранительница очага, супруга, жена, которая заботится", в США немножко по-другому. "Там, в первую очередь, это строительство карьеры. И неважно, мужчина или женщина", - заметил российский космонавт.