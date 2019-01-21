Водителя лишили прав за управление автобусом под действием запрещенных веществ

Водителя рейсового автобуса Джанкой-Армянск лишили прав за управление пассажирским транспортным средством под действием наркотиков, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации ГИБДД, у водителя были выявлены первичные признаки опьянения. Как пояснил водитель, накануне вечером он действительно курил марихуану.

По словам мужчины, он не должен был выходить в рейс в тот день, однако автобус напарника сломался и его вызвали на работу. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки, а также в медучреждении.

Был составлен протокол, по которому на водителя наложен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.